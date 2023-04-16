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    По 1,5 млн тенге получат карагандинские ветераны ВОВ ко Дню Победы

    16 Апреля 2023, 16:18

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По 1,5 млн тенге выплатят ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Карагандинской области. На сегодня в регионе проживают 14 ветеранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Единовременная материальная помощь будет оказана и другим категориям, приравненным к ветеранам ВОВ.

    «По 100 тысяч тенге выплатят 38 бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 60 тысяч тенге получат 11 карагандинцев, работавших в период блокады в Ленинграде», - сообщили в управлении координации занятости и социальных программ Карагандинской области.

    Среди получателей помощи 4138 тружеников тыла и 161 супруга погибших воинов в годы Великой Отечественной войны. Они получат по 30 тысяч тенге.

    В этом году исполняется 78 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.


    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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