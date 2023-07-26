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    Пнул девочку в ТРЦ в Алматинской области: иностранца арестовали на два месяца

    26 Июля 2023, 09:25

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Иностранец, пнувший ребенка в ТРЦ в Алматинской области, арестован на два месяца. Об этом сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На время проведения досудебного расследования, мужчина, пнувший малолетнего ребенка, взят под стражу сроком на два месяца», - написал глава ДП области на своей странице в Instagram.

    Пару дней назад мужчина, находясь в одном из торгово-развлекательных центров Карасайского района, нанес телесные повреждения малолетней девочке, 2019 года рождения.

    По заявлению гражданки К., факт был зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 293 части 1 УК РК «Хулиганство». В ходе оперативно-розыскных мероприятии стражи порядка незамедлительно установили и доставили в полицию гражданина Республики Турции, 1998 года рождения.

    Проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертиз. Ход расследования взят мною на контроль. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия МВД РК
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