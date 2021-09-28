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    ПНХЗ остановится на плановый ремонт

    28 Сентября 2021, 18:08

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) 1 октября остановится на плановый ремонт. Запланированы ремонтные работы на всех технологических установках завода. Выход ПНХЗ на стабильный режим работы планируется до конца октября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу завода.

    В период остановки ПНХЗ другие казахстанские НПЗ (Атырауский НПЗ и Шымкентский НПЗ) будут работать на максимальных загрузках.

    Напомним, что казахстанские НПЗ останавливаются на плановые текущие ремонты ежегодно. Останов на капитальный ремонт проводится один раз в три года. Капитальный ремонт на ПНХЗ не проводился с 2018 года.

    В этом году остановочный ремонт ПНХЗ переносился дважды. Сначала старт планово-предупредительного ремонта был перенесен с июля на сентябрь, затем ремонт был перенесен с сентября на октябрь. Основная причина переноса – необходимость поддержания баланса на внутреннем рынке дизельного топлива, в том числе с учетом спроса со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей.

    Автор:

    Павлодарская область Промышленность Нефть
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