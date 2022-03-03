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Пневмония с признаками КВИ: 58 заболевших, один летальный исход за сутки
3 Марта 2022 08:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 марта в Казахстане зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 28 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сайта Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81751.
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