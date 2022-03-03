Пневмония с признаками КВИ: 58 заболевших, один летальный исход за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2 марта в Казахстане зафиксировано 58 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход и 28 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал сайта Coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 г. зарегистрировано: заболевших – 88214, летальных случаев - 5343, выздоровевших - 81751.