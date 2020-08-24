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Пневмония с признаками коронавируса: за сутки 84 заболевших, двое умерших
24 Августа 2020 09:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зафиксированы 84 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Зарегистрировано два летальных исхода, 823 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 22744 , летальных случаев - 258 , выздоровевших - 4519 .
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