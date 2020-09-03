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Пневмония с признаками коронавируса: 571 заболевший и 6 смертей за прошедшие сутки

3 Сентября 2020 09:16
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Пневмония с признаками коронавируса: 571 заболевший и 6 смертей за прошедшие сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки зафиксирован 571 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов, и 79 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 26 322, летальных случаев - 301, выздоровевших - 5 773.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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