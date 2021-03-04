Пневмония с признаками коронавируса: 5 человек умерли за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2.03.2021 г. зафиксированы 46 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальных исходов и 216 человек выздоровели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49418, летальных случаев - 635, выздоровевших - 42957.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 804 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.