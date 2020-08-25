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Плюс 807: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 93405

25 Августа 2020 08:15
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Плюс 807: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 93405

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98

город Алматы - 56

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 5

Атырауская область - 50

Восточно-Казахстанская область - 103

Жамбылская область - 20

Западно-Казахстанская область - 58

Карагандинская область - 258

Костанайская область - 1

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 7

Северо-Казахстанская область - 91

Туркестанская область - 27

Итого выздоровевших в Казахстане - 93405.



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#Коронавирус  
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