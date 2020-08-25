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Плюс 807: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 93405
25 Августа 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 98
город Алматы - 56
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 19
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 5
Атырауская область - 50
Восточно-Казахстанская область - 103
Жамбылская область - 20
Западно-Казахстанская область - 58
Карагандинская область - 258
Костанайская область - 1
Кызылординская область - 4
Павлодарская область - 7
Северо-Казахстанская область - 91
Туркестанская область - 27
Итого выздоровевших в Казахстане - 93405.
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