Плюс 807: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 93405

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 98

город Алматы - 56

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 19

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 5

Атырауская область - 50

Восточно-Казахстанская область - 103

Жамбылская область - 20

Западно-Казахстанская область - 58

Карагандинская область - 258

Костанайская область - 1

Кызылординская область - 4

Павлодарская область - 7

Северо-Казахстанская область - 91

Туркестанская область - 27

Итого выздоровевших в Казахстане - 93405.



