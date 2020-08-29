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Плюс 635: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 95888

29 Августа 2020 08:15
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Плюс 635: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 95888

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 635 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 99

город Алматы - 33

город Шымкент - 6

Акмолинская область - 21

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 7

Атырауская область - 27

Восточно-Казахстанская область - 66

Жамбылская область - 8

Западно-Казахстанская область - 41

Карагандинская область - 68

Костанайская область - 18

Кызылординская область - 40

Павлодарская область - 52

Северо-Казахстанская область - 106

Туркестанская область - 39

Итого выздоровевших в Казахстане - 95888.



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#Коронавирус  
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