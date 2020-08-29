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Плюс 635: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 95888
29 Августа 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 635 пациентов выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 99
город Алматы - 33
город Шымкент - 6
Акмолинская область - 21
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 7
Атырауская область - 27
Восточно-Казахстанская область - 66
Жамбылская область - 8
Западно-Казахстанская область - 41
Карагандинская область - 68
Костанайская область - 18
Кызылординская область - 40
Павлодарская область - 52
Северо-Казахстанская область - 106
Туркестанская область - 39
Итого выздоровевших в Казахстане - 95888.
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