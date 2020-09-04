Новости
Плюс 618: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 98585
4 Сентября 2020 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 618 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по теме
Алексей Цой ознакомился со строительством инфекционной больницы и CОVID-центра в Алматинской областиЗа сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом Построить детскую поликлинику планируют в Павлодаре Около тысячи туркестанцев за сутки протестировали на коронавирус
В разрезе регионов
город Нур-Султан - 271
город Алматы - 36
Акмолинская область - 5
Атырауская область - 6
Западно-Казахстанская область - 33
Карагандинская область - 2
Костанайская область - 4
Павлодарская область - 255
Туркестанская область - 6
Итого выздоровевших в Казахстане - 98585 .
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Алексей Цой ознакомился со строительством инфекционной больницы и CОVID-центра в Алматинской области
- За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом
- Проводы невесты в Атырау: на 83 тысячи тенге оштрафовали родственника Розы Рымбаевой
- Коронавирус в мире: «предвыборная» вакцинация в США, Франция создаст 160 тысяч рабочих мест
- Алматинцам напомнили о правилах ношения и утилизации масок
- При каких условиях разрешат работу кинотеатров в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047