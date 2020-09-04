Плюс 618: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 98585

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 618 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 271

город Алматы - 36

Акмолинская область - 5

Атырауская область - 6

Западно-Казахстанская область - 33

Карагандинская область - 2

Костанайская область - 4

Павлодарская область - 255

Туркестанская область - 6

Итого выздоровевших в Казахстане - 98585 .