Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 6 °С
Алматы: 17 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Плюс 618: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 98585

4 Сентября 2020 08:15
Поделиться:
Плюс 618: Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 98585

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 618 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Алексей Цой ознакомился со строительством инфекционной больницы и CОVID-центра в Алматинской области
За сутки в Казахстане выявлены 89 заболевших коронавирусом Построить детскую поликлинику планируют в Павлодаре Около тысячи туркестанцев за сутки протестировали на коронавирус

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 271

город Алматы - 36

Акмолинская область - 5

Атырауская область - 6

Западно-Казахстанская область - 33

Карагандинская область - 2

Костанайская область - 4

Павлодарская область - 255

Туркестанская область - 6

Итого выздоровевших в Казахстане - 98585 .


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив