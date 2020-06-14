Плюс 60: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9174
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 60 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Алматы - 10,
Восточно-Казахстанская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 27,
Карагандинская область - 4,
Мангистауская область - 3,
Костанайская область - 7,
Актюбинская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9174:
г. Нур-Султан – 1981
г. Алматы – 2056
г. Шымкент – 478
Акмолинская область – 154
Актюбинская область – 271
Алматинская область – 328
Атырауская область – 961
Восточно-Казахстанская область – 107
Жамбылская область – 299
Западно-Казахстанская область – 548
Карагандинская область – 663
Костанайская область – 182
Кызылординская область – 391
Мангистауская область – 246
Павлодарская область – 186
Северо-Казахстанская область – 49
Туркестанская область – 274
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