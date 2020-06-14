Плюс 60: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9174

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 60 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

город Алматы - 10,

Восточно-Казахстанская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 4,

Мангистауская область - 3,

Костанайская область - 7,

Актюбинская область - 8.

Итого выздоровевших в Казахстане - 9174:

г. Нур-Султан – 1981

г. Алматы – 2056

г. Шымкент – 478

Акмолинская область – 154

Актюбинская область – 271

Алматинская область – 328

Атырауская область – 961

Восточно-Казахстанская область – 107

Жамбылская область – 299

Западно-Казахстанская область – 548

Карагандинская область – 663

Костанайская область – 182

Кызылординская область – 391

Мангистауская область – 246

Павлодарская область – 186

Северо-Казахстанская область – 49

Туркестанская область – 274



