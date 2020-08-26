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Плюс 585: уже 93990 казахстанцев выздоровели от коронавируса
26 Августа 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 80
город Алматы - 54
город Шымкент - 40
Актюбинская область - 10
Атырауская область - 25
Восточно-Казахстанская область - 90
Западно-Казахстанская область - 57
Карагандинская область - 74
Костанайская область - 21
Кызылординская область - 37
Павлодарская область - 39
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 1
Итого выздоровевших в Казахстане - 93990.
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