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Плюс 585: уже 93990 казахстанцев выздоровели от коронавируса

26 Августа 2020 08:15
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Плюс 585: уже 93990 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 80

город Алматы - 54

город Шымкент - 40

Актюбинская область - 10

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 90

Западно-Казахстанская область - 57

Карагандинская область - 74

Костанайская область - 21

Кызылординская область - 37

Павлодарская область - 39

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 1

Итого выздоровевших в Казахстане - 93990.


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#Коронавирус  
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