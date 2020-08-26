Плюс 585: уже 93990 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 80

город Алматы - 54

город Шымкент - 40

Актюбинская область - 10

Атырауская область - 25

Восточно-Казахстанская область - 90

Западно-Казахстанская область - 57

Карагандинская область - 74

Костанайская область - 21

Кызылординская область - 37

Павлодарская область - 39

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 1

Итого выздоровевших в Казахстане - 93990.