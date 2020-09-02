Плюс 472: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 97 371

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 9

город Алматы - 179

город Шымкент - 56

Акмолинская область - 7

Алматинская область - 7

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 64

Западно-Казахстанская область - 33

Карагандинская область - 4

Костанайская область - 17

Павлодарская область - 8

Северо-Казахстанская область - 34

Туркестанская область - 51





Итого выздоровевших в Казахстане – 97 371.