+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 22 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Плюс 472: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 97 371

2 Сентября 2020 08:16
Поделиться:
Плюс 472: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 97 371

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

Новости по теме
Социальную направленность Послания Главы государства отметил эксперт
Пневмония с признаками коронавируса: 27 заболевших и 3 летальных случая за прошедшие сутки За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 72 заболевших коронавирусом Нынешнее Послание посвящено усилению роли общественного контроля - Алтынай Кобеева

В разрезе регионов

город Нур-Султан - 9

город Алматы - 179

город Шымкент - 56

Акмолинская область - 7

Алматинская область - 7

Атырауская область - 3

Восточно-Казахстанская область - 64

Западно-Казахстанская область - 33

Карагандинская область - 4

Костанайская область - 17

Павлодарская область - 8

Северо-Казахстанская область - 34

Туркестанская область - 51


Итого выздоровевших в Казахстане – 97 371.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив