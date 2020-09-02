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Плюс 472: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 97 371
2 Сентября 2020 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 472 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов
город Нур-Султан - 9
город Алматы - 179
город Шымкент - 56
Акмолинская область - 7
Алматинская область - 7
Атырауская область - 3
Восточно-Казахстанская область - 64
Западно-Казахстанская область - 33
Карагандинская область - 4
Костанайская область - 17
Павлодарская область - 8
Северо-Казахстанская область - 34
Туркестанская область - 51
Итого выздоровевших в Казахстане – 97 371.
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