Плюс 2792: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 338 730

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 187,

город Алматы - 680,

город Шымкент - 364,

Акмолинская область - 345,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 489,

Атырауская область - 98,

Восточно-Казахстанская область - 65,

Западно-Казахстанская область - 40,

Карагандинская область - 364,

Костанайская область - 15,

Кызылординская область - 35,

Мангистауская область - 65,

Павлодарская область - 15,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 5.

Итого выздоровевших в Казахстане - 338730.



