Плюс 2663: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 284371

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 250,

город Алматы - 785,

город Шымкент - 76,

Акмолинская область - 178,

Актюбинская область - 271,

Алматинская область - 203,

Атырауская область - 131,

Восточно-Казахстанская область - 82,

Жамбылская область - 84,

Западно-Казахстанская область - 122,

Карагандинская область - 197,

Костанайская область - 38,

Кызылординская область - 58,

Мангистауская область - 42,

Павлодарская область - 72,

Северо-Казахстанская область - 37,

Туркестанская область - 37.

Итого выздоровевших в Казахстане - 284371.



