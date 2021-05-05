08:15, 05 Май 2021 | GMT +6
Плюс 2663: число выздоровевших от коронавируса в РК достигло 284371
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 250,
город Алматы - 785,
город Шымкент - 76,
Акмолинская область - 178,
Актюбинская область - 271,
Алматинская область - 203,
Атырауская область - 131,
Восточно-Казахстанская область - 82,
Жамбылская область - 84,
Западно-Казахстанская область - 122,
Карагандинская область - 197,
Костанайская область - 38,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 42,
Павлодарская область - 72,
Северо-Казахстанская область - 37,
Туркестанская область - 37.
Итого выздоровевших в Казахстане - 284371.