08:17, 20 Апрель 2021 | GMT +6
Плюс 2 084: число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 250 тысяч
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 397,
город Алматы - 483,
город Шымкент - 53,
Акмолинская область - 71,
Актюбинская область - 93,
Алматинская область - 196,
Атырауская область - 32,
Восточно-Казахстанская область - 36,
Жамбылская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 131,
Карагандинская область - 164,
Костанайская область - 241,
Кызылординская область - 23,
Мангыстауская область - 18,
Павлодарская область - 62,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане – 250 180.