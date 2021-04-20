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    08:17, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Плюс 2 084: число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 250 тысяч

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 397,

    город Алматы - 483,

    город Шымкент - 53,

    Акмолинская область - 71,

    Актюбинская область - 93,

    Алматинская область - 196,

    Атырауская область - 32,

    Восточно-Казахстанская область - 36,

    Жамбылская область - 42,

    Западно-Казахстанская область - 131,

    Карагандинская область - 164,

    Костанайская область - 241,

    Кызылординская область - 23,

    Мангыстауская область - 18,

    Павлодарская область - 62,

    Северо-Казахстанская область - 25,

    Туркестанская область - 17.


    Итого выздоровевших в Казахстане – 250 180.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество Статистика
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