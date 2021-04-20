Плюс 2 084: число выздоровевших от коронавируса казахстанцев превысило 250 тысяч

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 2 084 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 397,

город Алматы - 483,

город Шымкент - 53,

Акмолинская область - 71,

Актюбинская область - 93,

Алматинская область - 196,

Атырауская область - 32,

Восточно-Казахстанская область - 36,

Жамбылская область - 42,

Западно-Казахстанская область - 131,

Карагандинская область - 164,

Костанайская область - 241,

Кызылординская область - 23,

Мангыстауская область - 18,

Павлодарская область - 62,

Северо-Казахстанская область - 25,

Туркестанская область - 17.





Итого выздоровевших в Казахстане – 250 180.