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Плюс 186: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9920

17 Июня 2020 21:40
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Плюс 186: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9920

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 186 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 34,

город Алматы - 30,
город Шымкент - 1,
Жамбылская область - 5,
Акмолинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 50,
Кызылординская область - 6,
Алматинская область - 18,
Карагандинская область - 20,
Костанайская область - 1,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9920:

г. Нур-Султан – 2089

г. Алматы – 2128

г. Шымкент – 512

Акмолинская область – 170

Актюбинская область – 293

Алматинская область – 407

Атырауская область – 1000

Восточно-Казахстанская область – 137

Жамбылская область – 330

Западно-Казахстанская область – 670

Карагандинская область – 736

Костанайская область – 187

Кызылординская область – 467

Мангистауская область – 271

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 284.


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