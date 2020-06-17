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Плюс 186: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9920
17 Июня 2020 21:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 186 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 34,город Алматы - 30,
город Шымкент - 1,
Жамбылская область - 5,
Акмолинская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 50,
Кызылординская область - 6,
Алматинская область - 18,
Карагандинская область - 20,
Костанайская область - 1,
Мангистауская область - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9920:
г. Нур-Султан – 2089
г. Алматы – 2128
г. Шымкент – 512
Акмолинская область – 170
Актюбинская область – 293
Алматинская область – 407
Атырауская область – 1000
Восточно-Казахстанская область – 137
Жамбылская область – 330
Западно-Казахстанская область – 670
Карагандинская область – 736
Костанайская область – 187
Кызылординская область – 467
Мангистауская область – 271
Павлодарская область – 188
Северо-Казахстанская область – 51
Туркестанская область – 284.
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