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Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647

16 Июня 2020 21:55
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Плюс 159: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 9647

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 159 казахстанцев выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 7,

город Алматы - 23,
Восточно-Казахстанская область - 6,
Западно-Казахстанская область - 54,
Карагандинская область - 7,
Кызылординская область - 5,
Северо-Казахстанская область - 1,
Туркестанская область - 7,
Костанайская область - 2,
Актюбинская область - 7,
Алматинская область - 32,
Жамбылская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 9647:

г. Нур-Султан – 2008

г. Алматы – 2098

г. Шымкент – 489

Акмолинская область – 159

Актюбинская область – 290

Алматинская область – 389

Атырауская область – 994

Восточно-Казахстанская область – 130

Жамбылская область – 325

Западно-Казахстанская область – 620

Карагандинская область – 716

Костанайская область – 186

Кызылординская область – 457

Мангистауская область – 265

Павлодарская область – 188

Северо-Казахстанская область – 51

Туркестанская область – 282.



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