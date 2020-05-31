Пляжный сезон открыли в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В канун Дня защиты детей и предстоящего 65- летия космического комплекса в городе Байконура была открыта обновленная зона отдыха на побережье реки Сырдарьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поскольку купание в Сырдарье запрещено из-за неровного дна реки и большого количества водоворотов, акцент сделан на пляжную зону, центром которой является природный источник сероводородной воды.

Теневые навесы, детские и спортивные площадки, бассейны, кабины минерального источника, стела для фотографирования с надписью «Я люблю Байконур», новые дорожки, цветочные клумбы, малая архитектурная форма «Корабль - Алые паруса» украсили пляжную зону отдыха горожан .

Пляжная зона занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров. По периметру территории зоны отдыха установлено защитное и декоративное ограждение, обустроены здания конрольно-пропускных пунктов.

Созданы условия для организации отдыха для людей с ограниченными возможностями: обустроены пандусы для проезда в пешеходную зону и въезд на источник, удобные дорожки для передвижения на коляске. Также здесь находятся инвалидные коляски, которые люди с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно брать напрокат, в том числе и для принятия водных процедур.

У входа в зону отдыха оборудован уютный библиотечный уголок, который будет работать в несколько дней в неделю в утренние часы.

Посещение пляжной зоны предусматривает строгое выполнение всех санитарных норм в условиях карантина.

Также с 28 мая в городе Байконуре разрешено проведение выставок и музеев с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом обработки помещений и соблюдением социальной дистанции.

Открыты спортивные учреждения, фитнес-клубы и тренажерные залы из расчета один посетитель на 10 кв. метров площади помещения, возобновлена работа бассейна «Орион» с максимальным числом посетителей не более 16 человек на плавательный сеанс с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом.

По информации оперативного штаба, на 31 мая 2020 года обстановка по коронавирусной инфекции в городе Байконуре стабильная. Всего исследовано на коронавирусную инфекцию 301 человек, на самоизоляции находится 192 байконурца, зарегистрировано 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они имеют «завозной» характер. Пациенты находятся в ковидном госпитале ФГБУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России и получают лечение в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения РФ.