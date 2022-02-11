+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Plug and Play объявил о начале приема заявок

11 Февраля 2022 10:00
Поделиться:
Plug and Play объявил о начале приема заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один из самых успешных американских бизнес-акселераторов Plug and Play, АО «Транстелеком» и Astana Hub объявили о начале приема заявок от казахстанских стартапов, передает Миа «Казинформ».

Новости по теме
Запуск 5G планируется в этом году в крупных городах Казахстана
Новая услуга для предпринимателей появилась на портале Egov Задачи 10-летней давности все еще не выполнены – эксперт о сфере IT в Казахстане Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области

К подаче допускаются проекты разных индустрий, но приоритет будет отдаваться телекоммуникационным технологиям, 5G и облачным решениям, кибербезопасности, блокчейн технологиям, Web3, искусственному интеллекту и автоматизации бизнес-процессов.

Заявки принимаются на сайте до 11 марта. Затем Plug and Play Kazakhstan совместно с партнерами проведет отборочный день, на котором стартапы смогут представить свои решения корпорациям. Бесплатно прокачать свои навыки под менторством мировых экспертов смогут только 20 проектов, которые получат интенсивную 3-х месячную программу: обучающие воркшопы и семинары, менторство и коучинг от лучших практиков, нетворкинг, возможность представить свой продукт крупнейшим корпорациям, запустить пилотный проект и привлечь инвестиции.

Напомним, Plug and Play — это крупнейший в мире акселератор и инвестор со штаб-квартирой в Кремниевой долине. В конце прошлого года он заключил Соглашение о сотрудничестве с «Транстелеком». Стороны объявили о своем намерении укреплять дружеские отношения в области развития инновационной экосистемы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Связь, ТВ, IT   #Цифровой Казахстан  
Поделиться:
Новости по теме
Запуск 5G планируется в этом году в крупных городах Казахстана
Новая услуга для предпринимателей появилась на портале Egov
Задачи 10-летней давности все еще не выполнены – эксперт о сфере IT в Казахстане
Семиклассник разработал сайт для своей школы в Алматинской области
Популярное
1 Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
2 Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
3 Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
4 Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
6 О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Читайте также
Как будут бороться с необоснованным ростом цен на жилье в РК
«Е-Salyq Business»: новое приложение для индивидуальных предпринимателей запустили в Казахстане
Новый аким Алматы совершил первый рабочий объезд
Сенатор Куртаев заявил о бесполезности дочерней компании фонда «Самрук-Казына»
Марат Тулебаев проверил ряд объектов столичной полиции
Назначен начальник департамента полиции Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
О чем договорились Казахстан и Россия, рассказал Касым-Жомарт Токаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив