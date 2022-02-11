Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Plug and Play и Транстелеком объявили о начале приема заявок

    11 Февраля 2022, 10:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Один из самых успешных американских бизнес-акселераторов Plug and Play, АО «Транстелеком» и Astana Hub объявили о начале приема заявок от казахстанских стартапов, передает Миа «Казинформ».

    К подаче допускаются проекты разных индустрий, но приоритет будет отдаваться телекоммуникационным технологиям, 5G и облачным решениям, кибербезопасности, блокчейн технологиям, Web3, искусственному интеллекту и автоматизации бизнес-процессов.

    Заявки принимаются на сайте до 11 марта. Затем Plug and Play Kazakhstan совместно с партнерами проведет отборочный день, на котором стартапы смогут представить свои решения корпорациям. Бесплатно прокачать свои навыки под менторством мировых экспертов смогут только 20 проектов, которые получат интенсивную 3-х месячную программу: обучающие воркшопы и семинары, менторство и коучинг от лучших практиков, нетворкинг, возможность представить свой продукт крупнейшим корпорациям, запустить пилотный проект и привлечь инвестиции.

    Напомним, Plug and Play — это крупнейший в мире акселератор и инвестор со штаб-квартирой в Кремниевой долине. В конце прошлого года он заключил Соглашение о сотрудничестве с «Транстелеком». Стороны объявили о своем намерении укреплять дружеские отношения в области развития инновационной экосистемы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    ТikTok и ЮНИСЕФ помогут казахстанцам поддерживать свое цифровое благополучие
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам