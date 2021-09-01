Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Пловец Нурдаулет Жумагали выиграл «бронзу» Паралимпиады-2020

    1 Сентября 2021, 17:11

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Казахстанец Нурдаулет Жумагали выиграл бронзовую медаль паралимпиады в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Он поднялся на третью ступень пьедестала в плавании. В решающем заплыве на дистанции 100 метров брассом (SB13) Жумагали показал 1:05.20, что и принесло ему медаль.

    Победу одержал Талисо Энгель из Германии. Второе место занял Генри Эбрахамс, представляющий США.

    Добавим, что на сегодняшний в активе сборной Казахстана пять медалей. Ранее золотую награду завоевал Давид Дегтряев (пауэрлифтер), дзюдоисты Ануар Сариев, Зарина Байбатина и Темиржан Даулет взяли «серебро».

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай