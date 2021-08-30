Пловец из Казахстана выступил на Паралимпиаде-2020 в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийских играх-2020 в Токио прошли предварительные соревнования парапловцов в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

Казахстан в состязании представлял Нурдаулет Жумагали. С результатом 2:25.92 он финишировал на заключительном, седьмом месте в своей подгруппе, а в общем зачете стал 14-м и не сумел пройти в финал.

Ранее сегодня Ержан Салимгереев вышел в финал заплыва на 50 метров баттерфляем, а Сиязбек Далиев не сумел пройти квалификацию на дистанции 50 метров на спине.