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    Пловец из Казахстана выступил на Паралимпиаде-2020 в Токио

    30 Августа 2021, 08:41

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Паралимпийских играх-2020 в Токио прошли предварительные соревнования парапловцов в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Sports.kz.

    Казахстан в состязании представлял Нурдаулет Жумагали. С результатом 2:25.92 он финишировал на заключительном, седьмом месте в своей подгруппе, а в общем зачете стал 14-м и не сумел пройти в финал.

    Ранее сегодня Ержан Салимгереев вышел в финал заплыва на 50 метров баттерфляем, а Сиязбек Далиев не сумел пройти квалификацию на дистанции 50 метров на спине.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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