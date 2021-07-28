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    Пловец Дмитрий Баландин не смог выйти в финал Олимпийских игр в Токио

    28 Июля 2021, 08:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. Дмитрий Баландин не смог выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    На Олимпийских играх в Токио состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 200 метров брассом. В этом виде программы Казахстан представляет лидер команды Дмитрий Баландин. Он выступил во втором заплыве. Баландин финишировал на седьмом месте, показав время 2:09,22.

    Это время не позволило ему выйти в финальный заплыв Олимпийского турнира.

    Напомним, что в финал проходят восемь атлетов.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 28 июля можно здесь.

    Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Плавание
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