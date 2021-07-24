Пловец Баландин не вышел в полуфинал Олимпиады-2020

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский пловец Дмитрий Баландин начал выступление на Олимпийских играх в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он принял участие в предварительном заплыве на 100 метров брассом. В этой дисциплине Баландин показал лишь шестой результат, он преодолел дистанцию за 59,75 секунды. Первым стал американец Майкл Эндрю (58,62). Всего в заплыве приняло участие семь пловцов. Результата Баландина оказалось недостаточно для выхода в полуфинал (дальше прошли шестнадцать лучших спортсменов).

Напомним, Олимпиада-2020 продлится до 8 августа. Всего от Казахстана выступят 96 спортсменов в 27 видах спорта. Первую медаль стране сегодня принес дзюдоист Елдос Сметов — он завоевал «бронзу» в весовой категории до 60 килограммов.