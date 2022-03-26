Плотины, дамбы и водохранилища проверили близ столицы

АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - С рабочей поездкой Аршалынский район посетил представитель Совета безопасности Республики Казахстан Ерлан Умбетов, а также заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

«Делегацией произведён объезд паводкоопасных участков, где произведен осмотр плотины Безымянная, земляного обвалования 4 и 8 микрорайона с. Жибек жолы, защитный дамбы 42 разъезда, а также Астанинского водохранилища. В ходе осмотра на участках аким района и представитель Акмолинского филиала РГП « Казводхоз « доложились о проведённых и проводимых работах на данный момент по недопущению подтопления населённых пунктов. Также в ходе объезда участков были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения», - говорится в сообщении ДЧС.