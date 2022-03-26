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    Плотины, дамбы и водохранилища проверили близ столицы

    26 Марта 2022, 11:47

    АРШАЛЫ. КАЗИНФОРМ - С рабочей поездкой Аршалынский район посетил представитель Совета безопасности Республики Казахстан Ерлан Умбетов, а также заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    «Делегацией произведён объезд паводкоопасных участков, где произведен осмотр плотины Безымянная, земляного обвалования 4 и 8 микрорайона с. Жибек жолы, защитный дамбы 42 разъезда, а также Астанинского водохранилища. В ходе осмотра на участках аким района и представитель Акмолинского филиала РГП « Казводхоз « доложились о проведённых и проводимых работах на данный момент по недопущению подтопления населённых пунктов. Также в ходе объезда участков были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения», - говорится в сообщении ДЧС.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Казгидромет Безопасность Видео Погода МЧС
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