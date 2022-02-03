Площадки отдыха и благоустроенные туалеты появились на платных автодорогах в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на 4-х платных участках автомобильных дорог республиканского значения имеются 47 площадок отдыха, на 14 из них есть действующие благоустроенные санитарно-гигиенические-узлы (СГУ) модульного типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

1. «Нур-Султан – Щучинск» – 17 площадок отдыха и 13 благоустроенных туалетов модульного типа.

2. «Нур-Султан – Темиртау» – 8 площадок отдыха.

3. «Алматы – Капчагай» – 4 площадок отдыха.

4. «Алматы – Хоргос» – 18 площадок отдыха и 1 благоустроенный туалет модульного типа.

Также вдоль указанных платных участков расположены и объекты придорожного сервиса (ОПС) в количестве 50 единиц. 34 из них обеспечены благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.

1. «Нур-Султан – Щучинск» – 28 ОПС и 18 СГУ;

2. «Нур-Султан – Темиртау – 9 ОПС и 7 СГУ.

3. «Алматы – Капчагай» – 4 ОПС и 2 СГУ,

4. «Алматы – Хоргос» – 9 ОПС и 8 СГУ.

Хотелось бы отметить, что в рамках государственной программы АО «НК «Казавтожол» и далее будет продолжать работу по дальнейшему обеспечению объектами придорожного сервиса всех участков автомобильных дорог республиканского значения.