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    Площадки отдыха и благоустроенные туалеты появились на платных автодорогах в РК

    3 Февраля 2022, 15:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на 4-х платных участках автомобильных дорог республиканского значения имеются 47 площадок отдыха, на 14 из них есть действующие благоустроенные санитарно-гигиенические-узлы (СГУ) модульного типа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    1. «Нур-Султан – Щучинск» – 17 площадок отдыха и 13 благоустроенных туалетов модульного типа.

    2. «Нур-Султан – Темиртау» – 8 площадок отдыха.

    3. «Алматы – Капчагай» – 4 площадок отдыха.

    4. «Алматы – Хоргос» – 18 площадок отдыха и 1 благоустроенный туалет модульного типа.

    Также вдоль указанных платных участков расположены и объекты придорожного сервиса (ОПС) в количестве 50 единиц. 34 из них обеспечены благоустроенными санитарно-гигиеническими узлами.

    1. «Нур-Султан – Щучинск» – 28 ОПС и 18 СГУ;

    2. «Нур-Султан – Темиртау – 9 ОПС и 7 СГУ.

    3. «Алматы – Капчагай» – 4 ОПС и 2 СГУ,

    4. «Алматы – Хоргос» – 9 ОПС и 8 СГУ.

    Хотелось бы отметить, что в рамках государственной программы АО «НК «Казавтожол» и далее будет продолжать работу по дальнейшему обеспечению объектами придорожного сервиса всех участков автомобильных дорог республиканского значения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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