Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Площадки для забоя скота определили в Мангистауской области

    8 Июля 2022, 21:03

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В акимате Мангистауской области назвали адреса, где будут производить забой скота на Курбан айт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    В период празднования религиозного праздника Курбан айт с 9 июля забой сельскохозяйственных животных будет производиться по нижеперечисленным адресам:

    Актау: Приозерный 2, №37/1, 29А микрорайон, №118/2, промзона, 68/3, Приозерный-3, 31/1;
    Мунайлинский район: село Мангистау, промзона 6, 32, село Баянды, промзона 1, 82, село Баскудык ауылы, промзона 3, 5/8;
    Жанаозен: район промзоны №3 и №6, микрорайон Мерей, улица аль-Фараби, 130 «б», микрорайон Шанырак;
    Бейнеу: промзона №1.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Табун лошадей перегнали по центральной улице Каскелена: виновников наказали
    Налог на скот предлагают ввести в Кыргызстане
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча
    5 Важное из визита Президента в Алматы