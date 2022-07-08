Площадки для забоя скота определили в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В акимате Мангистауской области назвали адреса, где будут производить забой скота на Курбан айт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В период празднования религиозного праздника Курбан айт с 9 июля забой сельскохозяйственных животных будет производиться по нижеперечисленным адресам:

Актау: Приозерный 2, №37/1, 29А микрорайон, №118/2, промзона, 68/3, Приозерный-3, 31/1;

Мунайлинский район: село Мангистау, промзона 6, 32, село Баянды, промзона 1, 82, село Баскудык ауылы, промзона 3, 5/8;

Жанаозен: район промзоны №3 и №6, микрорайон Мерей, улица аль-Фараби, 130 «б», микрорайон Шанырак;

Бейнеу: промзона №1.





