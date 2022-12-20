Площадки для сноcа ветхого и аварийного жилья определили в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Пять площадок для снова ветхого и аварийного жилья определены в Костанае с целью улучшения и эффективного использования городских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас управление строительства, архитектуры и градостроительства рассматривает возможность сноса ветхого и аварийного жилья и застройки с привлечением инвесторов по улице Доненбаевой, проспекту Назарбаева и проспекту Абая в границах улиц Хакимжановой – Баумана. Ранее аким Костанайской области поручил профильному ведомству провести инвентаризацию ветхого жилья по указанным адресам и внести предложения по земельным участкам.

«В настоящее время определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья с целью улучшения и эффективного использования городских территорий, под строительство высокоэтажных домов, количеством восемнадцать этажей и выше. На сегодняшний день акимат города Костаная активно ведет работу по инвентаризации аварийного (ветхого) жилья на вышеуказанных участках. Проводятся переговоры с компаниями, задействованными в строительстве коммерческих домов на территории города»,- проинформировал руководитель ведомства Берик Танжариков.

Всего, по данными управления, в городах области - 35 тысяч домов, из которых 28 тысяч – индивидуальные жилые дома и около 7 тысяч - многоэтажные. По Костанаю - около 20 тысяч жилых домов, из них 1,2 тысячи - многоэтажных и 18 тысяч - индивидуальные.



