Площадка в Нур-Султане дополняет процесс в рамках Женевы - политолог о сирийских переговорах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политолог Санат Кушкумбаев заявил, что для Казахстана важно, чтобы переговоры по Сирии продвигались и были продуктивными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переговоры Астанинского процесса по сирийскому вопросу - один из важных этапов для стабилизации ситуации внутри Сирии. Следует отметить, что Астанинскому процессу более пяти лет, были достигнуты значимые результаты с точки зрения деэскалации конфликта, с точки зрения создания зон деэскалации, гуманитарных коридоров», - сказал Санат Кушкумбаев.

По его словам, площадка в столице Казахстана способствует тому, чтобы противоборствующие стороны увеличивали доверие друг к другу.

«Меры доверия - очень важная сторона сирийских переговоров. Площадки, которые сейчас работают по Сирии, в том числе в Женеве, дополняют и помогают вести политические переговоры. Противоборствующие стороны не в первый раз встречаются. И это самое главное достижение Астанинской площадки. Впервые в январе 2017 года противоборствующие силы открыто сели за стол переговоров спустя 8 лет на тот момент гражданского конфликта. Сейчас мы видим определенный прогресс», - заявил политолог.

Также журналисты задали вопрос относительно того, могут ли переговоры Конституционного комитета Сирии проходить в нашей стране после заявления специального спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева. Вчера он сообщил, что Россия предложила сменить локацию для встреч Конституционного комитета из Женевы.

«Казахстан не претендует на то, чтобы заменить собой любую другую площадку. Площадка в Нур-Султане — Астанинский процесс дополняет процесс, который идет в рамках Женевы. Поэтому там нет конкуренции между ними, они действуют синхронно в одном направлении. Следует отметить, что специальный представитель ООН участвует в Астанинском процессе и это модерируется со стороны ООН. Какой-либо замены нет. Все зависит от желания договаривающихся сторон. Если они изберут местом столицу Казахстана, почему бы нет. Если они выберут какую-либо другую площадку - вполне возможно», - выразил мнение Санат Кушкумбаев.

«Для Казахстана важно, чтобы процесс продвигался и был продуктивным, но не с точки зрения места. У нас нет претензий, чтобы это была эксклюзивная площадка. Ряд переговоров, раундов Астанинского процесса проходили не в столице Казахстана, даже не на территории Казахстана - в Сочи, Анкаре. И Россия, Турция, Иран являются гарантами Астанинского процесса», - заключил политолог.

С 15 по 16 июня в столице проходит 18-я международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.