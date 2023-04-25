Площади посевов раннеспелых овощей увеличили в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев объявил о завершении работы по увеличению площадей посевов раннеспелых овощей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается увеличения площадей раннеспелых овощей, то работа в текущем году уже проведена. По данным местных исполнительных органов сформирована структура посевных площадей, согласно ей, площадь раннеспелого картофеля увеличена до 10,6 тысячи га, капусты до 8,3 тысячи га, моркови до 2,2 тысячи га, лука до 3,3 тысячи га. В этой связи, данное мероприятие будет доработано с Министерство национальной экономики», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

Он также сообщил о том, что ведомством ведется работа по выделению из республиканского бюджета 70 млрд тенге на увеличение уставного капитала Продкорпорации для осуществления форвардного закупа зерна в объеме 800 тысяч тонн.

«Разработано финансово-экономическое обоснование, данный вид финансирования включен в Концепцию развития АПК. Проект Концепции направлен на согласование в Администрацию Президента РК. Для увеличения объемов производства продукции АПК планируется реализация 65 молочно-товарных ферм на 57,6 тысячи голов мощностью 373 тысяч тонн молока в год, строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки 1000 тонн масличных семян в сутки и тепличного комплекса по выращиванию овощей мощность 6,4 тысячи тонн (томаты), 10 проектов по производству мяса птицы и 8 проектов по переработке мясной продукции», - добавил министр.



