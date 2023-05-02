Площади под социально значимые культуры увеличат в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области работают над усилением продовольственной безопасности и увеличением площадей под социально значимые культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет сделан упор на диверсификацию структуры посевных площадей и увеличение площадей под социально значимые культуры. Из общей площади ярового сева 4 млн 960 тысяч га, сев масличных запланирован на 750 тысяч га (или 15%), в том числе подсолнечника – 178 тысяч га, что позволит собрать около 140 тысяч маслосемян, произвести 25 тысяч тонн подсолнечного масла (выход масла 35%) с учетом его 50% переработки. Остальная часть маслосемян реализуется товаропроизводителями за пределы области», - сообщил руководитель управления сельского хозяйства акимата Костанайской области Тимур Бисимбаев.

В регионе запланировано увеличение площадей гречихи - до 16,3 тысяч га, картофеля в сельхозпредприятиях - до 3875 га, овощей в сельхозформированиях - до 1123 га.

Также на орошаемых участках в текущем году запланировано засеять культуры на площади 7,1 тысяч га. Из них картофелем будет занято 2,8 тысяч га, овощами - 700 га.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области сельхозформирования приступили к весенне-полевым работам. В этом году зерновыми и зернобобовыми засеют 4 миллиона гектаров.



