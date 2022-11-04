Площади под клубнику ежегодно увеличивают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уборка урожая на полях Жамбылской области близится к завершению. Сейчас аграрии убирают сахарную свеклу, завершают сбор плодоовощной и ягодной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Меркенский район побывал в крестьянских хозяйствах, занимающихся выращиванием ягодной продукции. Сейчас здесь еще идет сбор урожая ремонтантных сортов клубники, которые дают качественный урожай, в то время как основная масса клубники уже «отошла».

В КХ «Жеміс-жидек» Жамбылского сельского округа в этом году посадили клубнику сорта «альбион» на 10 га, здесь активно используют систему капельного орошения. Все эти сельхозработы на общую сумму 90 млн тенге хозяйство проводит за счет собственных средств.

Помимо клубники, в хозяйстве намерены на 10 га выращивать и экспортировать малину, так как условия для этого в Меркенском районе самые благоприятные.

В Меркенском сельском округе КХ «ECO MERKE» также занимается выращиванием клубники новых сортов, превосходящих традиционные по вкусовым качествам, размеру плодов и устойчивости к болезням. В этом хозяйстве используют посадочный материал из Италии и Испании.

Прямо с поля собранная в меркенских хозяйствах продукция отправляется на торговые прилавки. Клубника, выращенная в естественных условиях, не содержит вредных для организма человека химических веществ.

Аграрии отмечают, что в ягодном бизнесе инвестиции, как правило, окупаются в первые два года.

Аким области Нуржан Нуржигитов поручил продолжить работу по проекту «Одно село - один продукт». Местной власти поручено оказать поддержку участникам проекта.

Как сообщалось, при поддержке ФАО в 2020 году в Казахстане начали реализацию проекта «Одно село - один продукт», в рамках которого кооперируются по 50 - 100 семей, выращивают одну продукцию, чтобы потом ее централизованно сбывать.

По информации областного управления сельского хозяйства, ежегодно в Жамбылской области увеличиваются площади, отводимые под клубнику. В регионе имеются благоприятные условия для выращивания малины, клубники, смородины. Агроформирования вносят значительный вклад в увеличение объемов сельхозпродукции и диверсификации посевных площадей региона, сокращения объемов импорта и увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.



