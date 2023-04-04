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    Площадь снегопокрытия в Казахстане составляет 16%

    4 Апреля 2023, 18:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МЧС для оценки возможной паводковой ситуации в регионах используется карта снегопокрытия Казахстана. Карта составляется РГП «Казгидромет» по данным оперативного космического мониторинга снежного покрова, передает МИА «Казинформ».

    Как отметили в департаменте предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК , при составлении карты Казгидрометом оцениваются площади снегопокрытия в процентах от общей территории региона, что позволяет оценить, где идет активное снеготаяние и остается риск подтопления населенных пунктов талыми водами.

    Кроме того, показанные на карте площади бассейнов рек и водосборов крупных водохранилищ позволяют оценить, где и когда начнутся процессы увеличения расходов воды в реках, а где опасность больших притоков талых вод по ним снижена.

    На территории страны на сегодняснегом покрыто 16%. Снег остается в небольших горных территориях Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей. Идет активное снеготаяние в Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Казгидромет Паводок Регионы МЧС
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