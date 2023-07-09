Площадь сгоревших и тлеющих тростников на побережье Каспия увеличилась до 690 га

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -По состоянию на 08:00 площадь пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 690 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области, при аэровизуальном осмотре очагов открытого горения не выявлено. В отдельных местах происходит тление камыша.

Сегодня с утра с вертолета МИ-869 АО «Казавиаспас» МЧС осуществлено 11 сбросов воды . Тушение продолжается. В нем задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык», АО «Казавиаспас» - всего 97 человек, 15 единиц техники и 4 мотопомпы.

Как ранее сообщалось, 450 гектаров тростников горят на побережье Каспия.