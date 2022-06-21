Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Площадь распространения саранчи в РК за 4 года сократилась почти вдвое

    21 Июня 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате фитосанитарных мероприятий площадь распространения саранчи с 1,7 млн гектаров в 2018 году сократилась до 970 тыс. гектаров в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году обследованы 8,7 млн гектаров на сорные растения. Планируется провести химическую обработку против сорняков на площади 14 млн гектаров. В текущем году выделенные в качестве субсидий на гербициды 40 млрд тенге дают возможность обработать 24,7 млн гектаров», – сказал председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Алмабек Марс на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в 2022 году площадь распространения особо опасных вредных организмов достигнет 2,1 млн гектаров. В том числе, болезни злаковых культур - на 1,7 млн гектаров, луговой мотылек - на 221,9 тыс. гектаров, гессенская муха - на 7 тыс. гектаров, вредная черепашка - на 19,7 тыс. гектаров, хлебный жук - на 5 тыс. гектаров, хлопковая совка - на 29,7 тыс. гектаров, паутинный клещ - на 24,2 тыс. гектаров, колорадский жук - на 305 гектарах, мыши и суслики - на 30 гектарах.

    Спикер отметил, что на субсидирование стоимости 50% пестицидов выделено 2,048 млрд тенге.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    4 Сильные дожди идут в СКО
    5 Башенный кран упал в Астане