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    Площадь пожара в области Абай достигла 350 га

    15 Июля 2023, 18:24

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Площадь пожара в «Семей орманы» выросла до 350 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

    По данным МЧС, сегодня, 15 июля, в 11:40 от работников ГЛПР «Семей орманы» в ДЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

    В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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