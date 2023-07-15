Площадь пожара в области Абай достигла 350 га

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Площадь пожара в «Семей орманы» выросла до 350 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС РК.

По данным МЧС, сегодня, 15 июля, в 11:40 от работников ГЛПР «Семей орманы» в ДЧС области Абай поступила информация о загорании сухой травы и деревьев на территории Бегенского лесничества.

В 11:52 на место пожара направлены силы и средства подразделений МЧС: 100 человек личного состава и более 20 единиц техники ДЧС области, воинской части 68303 МЧС, ДЧС ВКО. В целях содействия оперативному тушению на место направлена авиация МЧС.