Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Площадь пожара в Иле-Балхашском резервате удалось снизить до 120 га

    26 Июня 2023, 13:27

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На территории Иле-Балхашского резервата в Алматинской области площадь горения в настоящее время усилиями огнеборцев удалось снизить до 120 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В тушении загорания задействованы 34 сотрудника, 3 единицы техники, 1 плавсредство и дрон. 26 июня дополнительно направлены 13 человек, 2 единицы техники и 1 плавсредство с 2 мотопомпами. А также 25 человек и 10 единицы техники РГУ «ГПР «Иле-Балхаш», 8 человек и 4 единицы техники лесного хозяйства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область Происшествия Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    На побережье Каспия продолжают гореть 40 га тростников
    Более трех тысяч кубометров воды откачали с улиц и дворов Павлодара
    450 гектаров тростниковых зарослей горят на побережье Каспия
    Четыре человека утонули на водоемах страны за сутки
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне