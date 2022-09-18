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    Площадь пожара увеличилась на побережье Каспия

    18 Сентября 2022, 18:24

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за сутки площадь горящих тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря увеличилась с 16 до 20 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в сельском округе Кенузек города Атырау продолжают гореть тростниковые заросли. Пожар происходит в 40 километрах от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря. За сутки площадь возгорания с 16 увеличилась до 20 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду в сторону Атырау. В городе чувствуется запах гари.

    Как ранее сообщалось, тростники горят на побережье Каспия. Запах гари почувствовали жители Атырауской области.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Пожар
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