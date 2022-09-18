Площадь пожара увеличилась на побережье Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау за сутки площадь горящих тростниковых зарослей на побережье Каспийского моря увеличилась с 16 до 20 га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в сельском округе Кенузек города Атырау продолжают гореть тростниковые заросли. Пожар происходит в 40 километрах от поселка Алгабас в сторону Каспийского моря. За сутки площадь возгорания с 16 увеличилась до 20 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Ветер юго-восточный 5-7 метров в секунду в сторону Атырау. В городе чувствуется запах гари.

Как ранее сообщалось, тростники горят на побережье Каспия. Запах гари почувствовали жители Атырауской области.