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    Площадь пожара на побережье Каспия сократилась до 18 га

    10 Июля 2023, 15:42

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на побережье Каспийского моря в Атырауской области было проведено аэровизуальное обследование. Площадь активного открытого горения снизилась до 18 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, вертолетом МЧС проводится активная проливка мест тления камыша.С начало пожара осуществлено 106 сбросов воды общим объемом 300 тонн. Площадь открытого горения камышовых зарослей снизилась до 18 гектаров. Тушения продолжается.

    В оперативных работах по ликвидаций пожара задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ГПР «Акжайык» - около 100 человек и более 20 единиц техники.

    Как ранее сообщалось, площадь пожара на Каспии превысила 630 гектаров.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Происшествия МЧС Пожар ДЧС Каспийское море
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