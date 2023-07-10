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    Площадь пожара на побережье Каспия превысила 830 га

    10 Июля 2023, 11:04

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 80 % площади пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря потушено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня аким области Серик Шапкенов совершил облет территории государственного природного резервата «Ақжайық» и осмотрел участки, где горит камыш. Общая площадь возгорания тростников составляет 830 гектаров. Из них 80 процентов полностью потушено. По результатам аэровизуальной разведки очагов открытого огня не обнаружено. Камыш тлеет в отдельных местах. На сегодня активно идут работы по тушению пожара. С вертолета МИ-8 АО «Казавиаспас» МЧС осуществлено 36 сбросов - всего 204 тонны воды. На данный момент для населенных пунктов угрозы возгорания нет», - сообщили в пресс-службе областного акимата.

    В тушении задействованы силы и средства ДЧС Атырауской области, ГРП «Ақжайық» в количестве 92 человек, 15 единиц техники, четырех мотопомп и пяти человек АО «Казавиаспас».

    В акимате также отметили, что на покупку спецтехники для РГП «Природный резерват «Ақжайық» из республиканского бюджета выделено 285 млн тенге, для областного ДЧС на покупку 30 единиц основной и спецтехники и для пополнения материально-технической базы службы пожаротушения из местного бюджета в текущем году выделено 1,5 млрд тенге.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Пожар Каспийское море Атырау
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