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    Площадь посевов сахарной свеклы увеличат в Казахстане

    23 Января 2023, 15:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев назвал приоритетные направления посевного сезона в текущем году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным областных акиматов прогнозная площадь посевных площадей на 2023 год составила 23,2 млн гектаров. Предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых культур на 171,3 тысячи га, и сахарной свеклы на 6,7 тысячи га. Также прогнозируется увеличение посевов овощных и бахчевых культур на 10,2 тысячи га», - сказал Ербол Карашукеев после расширенного заседания коллегии Минсельхоза.

    По его словам, в этом году, помимо риса и хлопка, планируется сокращение посевов нескольких масличных культур.

    «Что касается влагоемких культур, то в этом году планируется уменьшить площадь хлопка на 13,8 тысячи га по сравнению с прошлым годом. В результате она составит 112,5 тысячи га. Несмотря на поручение п

    Правительства по сокращению площади водоемких культур, площадь рисовых полей по сравнению с прошлым годом увеличилась на 9,9 тысячи га».

    «В этой связи акиматам Кызылординской и Туркестанской областей необходимо держать этот вопрос на контроле. По масличным культурам также планируется уменьшить площадь на 191 тысячу га. Это такие культуры, как сафлоровый лен и горчица», - сказал Ерол Карашукеев.

    Фото: shutterstock.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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