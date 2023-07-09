Площадь открытого горения тростников в Атырауской области снизилась до 28 га - МЧС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на текущий момент после аэровизуального облета установлено, что принятыми активными мерами по тушению как авиа- так и наземным способом удалось снизить площадь активного открытого горения до 28 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. Осуществлено 68 сбросов воды общим объемом более 200 тонн. Тушение продолжается. Метеообстановка: +40 градусов, ветер юго-восточный 10-14 м/с. В оперативных работах по ликвидации ЧС задействованы порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР «Акжайык».

Как сообщалось, по состоянию на 08:00 площадь пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 690 гектаров.

Вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.