Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Площадь открытого горения тростников в Атырауской области снизилась до 28 га - МЧС

    9 Июля 2023, 17:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на текущий момент после аэровизуального облета установлено, что принятыми активными мерами по тушению как авиа- так и наземным способом удалось снизить площадь активного открытого горения до 28 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша. Осуществлено 68 сбросов воды общим объемом более 200 тонн. Тушение продолжается. Метеообстановка: +40 градусов, ветер юго-восточный 10-14 м/с. В оперативных работах по ликвидации ЧС задействованы порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР «Акжайык».

    Как сообщалось, по состоянию на 08:00 площадь пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 690 гектаров.

    Вечером 6 июля поступило сообщение в ДЧС о возникновении пожара в тростниковых зарослях на побережье Каспийского моря. Пожар начался в пригородном Кенузекском сельском округе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене
    Сухостой горел в Алматы
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице