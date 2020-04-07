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    Площадь орошаемых сельхозземель за 10 лет будет увеличена в два раза

    7 Апреля 2020, 13:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - План по увеличению площадей орошаемых земель направлен в акиматы областей для дальнейшей реализации. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров на селекторном заседании Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации министра, в Казахстане на сегодняшний день 1,5 млн га сельхозземель имеют подведенную водохозяйственную инфраструктуру. При этом только на 14% применяются современные капельное и дождевальное орошение. Остальные площади обводняются устаревшими неэкономными методами – сплошным затоплением и поверхностным орошением.

    «Для стимулирования аграриев к переходу на современные методы государство в настоящее время предлагает инвестсубсидии с возмещением половины затрат на оросительные системы. Кроме того, создаются условия для обучения фермеров и распространения знаний, в том числе через сеть демонстрационных ферм», - сказал Сапархан Омаров.

    Также, по данным ведомства, предусмотрено льготное финансирование на приобретение оросительных систем по программе «Экономика простых вещей».

    «Преимущества орошаемого земледелия налицо. При этом методе урожайность многих культур увеличивается в 2-3 раза. Именно увеличение валового сбора делает орошаемое земледелие инвестиционно привлекательным, несмотря на большие затраты на приобретение систем орошения», - отметил глава МСХ РК,

    Также Сапархан Омаров затронул тему диверсификации орошаемых земель. По его словам, в настоящее время на орошаемых землях больше всего засевают такие богарные культуры, как пшеница и ячмень. В ближайшие годы Министерство сельского хозяйства планирует изменить ситуацию в пользу овощебахчевых и кормовых культур.

    «В рамках поставленных Главой государства задач по импортозамещению, переходу на высокорентабельные культуры и постепенному увеличению площадей орошаемых земель министерством разработана новая структура посевных площадей. В этом документе предусмотрено двукратное увеличение площади орошаемых земель до 2030 года. Данная структура доведена до акиматов областей для реализации», - резюмировал Сапархан Омаров.

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    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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