Площадь лесных пожаров в 23 раза возросла в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 22 лесных пожара на площади свыше 725 га. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров возросло на 57%, площадь возгорания – в 23 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин на брифинге отметил, что материалы по лесным пожарам передали в департамент полиции. Стражи порядка должны установить виновных.

Помимо лесных пожаров в регионе произошло 45 степных возгораний, что на 35% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Для мониторинга за ситуацией акиматом заключен договор с АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» о передаче данных космического мониторинга по термоточкам на сумму 6,5 млн тенге. Для предупреждения пожаров и загораний из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов созданы 42 мобильные группы численностью более 200 человек. Они проводят профилактические рейды. По их результатам уже привлекли к административной ответственности 109 нарушителей. Из них 46 заплатили штрафы на общую сумму в 1,3 млн тенге», - проинформировал Д.Растихин.