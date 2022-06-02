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      Северо-Казахстанская область

    Площадь лесных пожаров в 23 раза возросла в СКО

    2 Июня 2022, 15:28

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала пожароопасного сезона зарегистрировали 22 лесных пожара на площади свыше 725 га. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров возросло на 57%, площадь возгорания – в 23 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Растихин на брифинге отметил, что материалы по лесным пожарам передали в департамент полиции. Стражи порядка должны установить виновных.

    Помимо лесных пожаров в регионе произошло 45 степных возгораний, что на 35% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «Для мониторинга за ситуацией акиматом заключен договор с АО НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» о передаче данных космического мониторинга по термоточкам на сумму 6,5 млн тенге. Для предупреждения пожаров и загораний из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов созданы 42 мобильные группы численностью более 200 человек. Они проводят профилактические рейды. По их результатам уже привлекли к административной ответственности 109 нарушителей. Из них 46 заплатили штрафы на общую сумму в 1,3 млн тенге», - проинформировал Д.Растихин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Безопасность ДЧС
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