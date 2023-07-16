Площадь лесного пожара в Павлодарской области достигла 800 га

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В данный момент ведутся работы по тушению лесного верхового пожара в резервате «Ертіс орманы» Щербактинского района. Всего в тушении лесного пожара задействованы порядка 200 человек личного состава и более 50 единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«Для оценки ситуации и для тушения пожара задействованы 4 вертолета Казависпас, МО и Казавиалесохраны. На месте пожара развернут работа командно-штабной машины. Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области. Ориентировочная площадь пожара 800 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщает пресс-служба МЧС.

Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области в количестве порядка 150 человек личного состава и более 30 единиц техники.

Для контроля и оценки ситуации на место пожара находятся министр по ЧС Сырым Шарипханов и аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС. Проведено оперативное совещание.

Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.