Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Площадь лесного пожара в Павлодарской области достигла 800 га

    16 Июля 2023, 00:41

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В данный момент ведутся работы по тушению лесного верхового пожара в резервате «Ертіс орманы» Щербактинского района. Всего в тушении лесного пожара задействованы порядка 200 человек личного состава и более 50 единиц техники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «Для оценки ситуации и для тушения пожара задействованы 4 вертолета Казависпас, МО и Казавиалесохраны. На месте пожара развернут работа командно-штабной машины. Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области. Ориентировочная площадь пожара 800 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщает пресс-служба МЧС.

    Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Карагандинской и Восточно-Казахстанской области в количестве порядка 150 человек личного состава и более 30 единиц техники.

    Для контроля и оценки ситуации на место пожара находятся министр по ЧС Сырым Шарипханов и аким области Асаин Байханов и руководство ДЧС. Проведено оперативное совещание.

    Тушение пожара осложняется быстрым распространением огня в результате сильного порывистого ветра.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Павлодарская область Видео Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Комитет по охране прав детей взял на контроль дело об избиении подростка в Павлодаре
    Природный парк и кладбище загорелись в Таразе
    Отдыхающему на Алаколе оторвало ногу водным мотоциклом
    Возгорание сухостоя ликвидировали в области Улытау
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Астанчан просят закрывать по ночам окна