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    Площадь кормовых культур увеличили на 12,5% в этом году в Казахстане

    17 Мая 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году площадь кормовых культур составила 448 тыс. га. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, отвечая на вопрос Премьер-Министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во избежание дефицита кормов министерством принята дорожная карта по производству кормов. Какие мероприятия вы планируете в этом году?» - спросил глава Правительства у министра сельского хозяйства.

    Отвечая на вопрос, Ербол Карашукеев отметил, что реализация данной дорожной карты уже начата.

    «Дорожной картой предусмотрено 15 мероприятий. Основные из них - проведение анализа структуры посевных площадей хозяйств животноводческого направления на предмет соответствия научно обоснованным нормам действующих севооборотов. Данный анализ сейчас проводится в регионах. Разрабатывается план диверсификации посевных площадей каждого хозяйства и сельхозкультур», - сказал он.

    По его данным, в текущем году площадь кормовых культур увеличена на 12,5%.

    «То есть, если в прошлом году было 3,2 млн га, то в этом году ожидается 3,6 млн га. В этом году площадь составила 448 тыс. га. Это будет способствовать увеличению охвата кормами», - добавил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сельское хозяйство
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