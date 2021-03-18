Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Площадь и памятник Абаю открыли в Стамбуле

    18 Марта 2021, 21:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, находящийся с официальным визитом в Турции, принял участие в церемонии открытия площади и памятника Абаю в Стамбуле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Мероприятие, приуроченное к 175-летнему юбилею великого тюркского поэта, композитора, основоположника казахской литературы Абая организовано Посольством Казахстана в Турции, Генеральным консульством РК в Стамбуле и мэрией района Зейтинбурну Стамбула.

    В церемонии приняли участие министр Мухтар Тлеуберди, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, Посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы, мэр района Зейтинбурну Омер Арысой, Генеральный консул РК в Стамбуле Алим Байель и представители казахской диаспоры.

    Открытие площади и памятника Абаю состоялось по решению мажилиса мэрии Стамбула, принятому в результате работы, проведенной Посольством РК в Турции и Генеральным консульством РК в Стамбуле. Автор памятника Абаю – действительный член Академии изобразительных искусств РК, скульптор Мурат Мансуров.

    После церемонии открытия состоялся концерт, организованный представителями местной казахской диаспоры.

    М.Тлеуберди также посетил школу имени Абая, открытую в районе Зейтинбурну в 2003 году с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

    Недавно в школе проведен ремонт и реконструкция памятника Абаю, вокруг него устроен цветник, обновлена дорожка, в здании школы оборудован «Уголок Абая».

    Министр М.Тлеуберди встретился с учениками школы, вручил подарки для учебного заведения.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    МИД РК Культура Турция Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    Поступивших продуктов для помощи достаточно - акимат области Абай
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Посол Казахстана вручила верительные грамоты Князю Монако
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу