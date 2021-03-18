Площадь и памятник Абаю открыли в Стамбуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, находящийся с официальным визитом в Турции, принял участие в церемонии открытия площади и памятника Абаю в Стамбуле, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Мероприятие, приуроченное к 175-летнему юбилею великого тюркского поэта, композитора, основоположника казахской литературы Абая организовано Посольством Казахстана в Турции, Генеральным консульством РК в Стамбуле и мэрией района Зейтинбурну Стамбула.

В церемонии приняли участие министр Мухтар Тлеуберди, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, Посол РК в Турции Абзал Сапарбекулы, мэр района Зейтинбурну Омер Арысой, Генеральный консул РК в Стамбуле Алим Байель и представители казахской диаспоры.

Открытие площади и памятника Абаю состоялось по решению мажилиса мэрии Стамбула, принятому в результате работы, проведенной Посольством РК в Турции и Генеральным консульством РК в Стамбуле. Автор памятника Абаю – действительный член Академии изобразительных искусств РК, скульптор Мурат Мансуров.

После церемонии открытия состоялся концерт, организованный представителями местной казахской диаспоры.

М.Тлеуберди также посетил школу имени Абая, открытую в районе Зейтинбурну в 2003 году с участием Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Недавно в школе проведен ремонт и реконструкция памятника Абаю, вокруг него устроен цветник, обновлена дорожка, в здании школы оборудован «Уголок Абая».

Министр М.Тлеуберди встретился с учениками школы, вручил подарки для учебного заведения.







