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    Плохих поставщиков не должно быть на портале соцуслуг – Тамара Дуйсенова

    24 Ноября 2022, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недобросовестных поставщиков технических средств и услуг реабилитации надо исключить из портала социальных услуг. Такую задачу перед местными исполнительными органами поставила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова в ходе совещания по итогам работы в социально-трудовой сфере за 10 месяцев т.г. Решить ее акиматы должны до 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и социальной защиты населения РК.

    Министр уделила особое внимание вопросам повышения качества жизни лиц с инвалидностью. Так, с начала года территориальными департаментами Комитета труда и социальной защиты Минтруда было проведено 967 проверок в области социальной защиты лиц с инвалидностью и в сфере предоставления специальных социальных услуг, по итогам которых выявлено 4 143 нарушения.

    «Многие из этих нарушений были выявлены в результате проведенного постконтроля адаптированных объектов. Местные исполнительные органы заявляют одно, а по факту – другое. Вы должны рационально подходить к этому вопросу. Например, если в школе нет ученика с особыми потребностями – не надо сейчас там делать адаптацию. Вы должны обеспечить полную адаптацию объектов, которые регулярно посещают лица с инвалидностью – это поликлиники, аптеки, ЦОНы и другие. Поэтому вам необходимо пересмотреть ваши планы и обеспечить адаптацию тех объектов, где это необходимо», – сказала Тамара Дуйсенова.

    Глава Минтруда также предложила с 2023 года начать реализацию двух пилотных проектов. В-первых, открыть в каждом регионе по одному дому малой вместимости для оказания специальных социальных услуг в непосредственной близости от проживания лиц с инвалидностью. Во-вторых, создать в каждом регионе «Парк ТСР» – центра по предоставлению дорогостоящих технических средств реабилитации (ТСР) для детей с инвалидностью. Приобретение ТСР предполагается при содействии фонда «Қазақстан халқына».

    Министр также поставила задачу по совершенствованию работы портала социальных услуг.

    «Я побывала с рабочими поездками в разных регионах Казахстана. Везде лица с инвалидностью поднимают вопрос касательно качества ТСР и услуг реабилитации, предоставляемых через портал социальных услуг. Местным исполнительным органам надо до конца года проанализировать все жалобы граждан и направить нам соответствующие письма, чтобы те, кто в этом году предоставлял некачественные товары и услуги, в следующем году был исключен из портала. Плохих поставщиков не должно быть на портале», – подчеркнула Тамара Дуйсенова.


    Фото: gov.kz
    Социальная поддержка Минтруда РК Фонд «Қазақстан халқына»
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