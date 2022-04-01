Плохие дороги в столице: акимат ответил на жалобы горожан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате ответили на жалобы горожан касательно состояния автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее пользователи социальной сети Facebook пожаловались на ямы и ужасное качество автомобильных дорог на одном из участков столицы.

«Здравствуйте. Кто подскажет, куда обращаться по поводу ужасных дорог. Снимки, к сожалению, не могу прикрепить. Вся улица Кумисбекова, а потом Бекетай, вся в ужасных ямах, как после бомбежки. Выезд с Кумисбекова на Богенбая - отдельная история. Там уже практически невозможно ездить. Ямы глубиной см. 30-40, коллега в этой яме получила порез шины продольный, ремонт обошелся в 8000 тенге. Осенью эти ямы заложили кирпичом, от которого уже ничего не осталось. Почему мы должны гробить свои машины? Почему никто не видит, что вместе со снегом исчез асфальт? Это просто невозможный беспредел», - написали они.

Корреспондент МИА «Казинформ» обратился за пояснениями в столичный акимат.

«Строительство дороги по улице Кумисбекова от проспекта Богенбай батыра до улицы Джангельдина предусмотрено проектом «Инженерные сети и дороги планировочного района А, Б Слободка в границах улиц пр. Богенбай батыра-ул. Кенесары-ул. Кумисбекова-пр. Сары Арка. Строительство ул. Кумисбекова от пр. Богенбай батыра до ул. Джангельдина». Объект не завершен и не введен в эксплуатацию. В настоящее время ведутся процедуры по расторжению договора с подрядной организацией. До определения новой подрядной организации будут приняты временные меры, а именно засыпка ям инертным материалом для обеспечения безопасного движения транспортных средств», - пояснили в пресс-службе.